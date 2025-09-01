לזכות בכל המשאלות!
"הלוואי ויכלתי לפרגן תרומה
לבית כנסת פעיל,
בשכונה חדשה שמוקמת...
"הלוואי ויכלנו
לצאת לנופש...
"הלוואי ויכלנו
לאפשר לעצמינו
רכב לכל הפסח...
"הלוואי ופאה
חדשה ומרעננת
היתה בתקציב...
"הלוואי שהיו לי
עוד איזה 50,000 ₪
לסגור כמה פינות בחיים...
זוכים+
זה ב+ידיים+ ש++ל+ך!
כרטיס אחד, לכל המשאלות
לרוכשים 10 כרטיסים ומעלה - 66*10 ש”ח
הזדמנות למסור שמות לתפילה בצירוף כל משאלות ליבך לישועה,
לתפילה אצל גדולי ישראל שליט”א
קל++ע+נו למ+ש+אלה של+ך!
בית כנסת המרכזי אחיסמך בראשותו של
הרה"ג רבי יעקב לנדו שליט"א,
רב שכונת גני איילון, ורב ההכשר גלאט הון,
פותח את השנה עם הגרלה מהמשאלות
הגרלה שבה כ-ו-ל-ם זוכים!
זוכים+ בכפל+יים
כל כרטיס נכנס
לכל ההגרלות
זוכים פע+מיים+
גם להיכנס להגרלה הגדולה של זאת חנוכה,
וגם
להגרלת הביניים של אסרו חג סוכות!
זוכים ל+שם ש++מיים
תמיכה בבית כנסת מכספי מעשרות,
על פי הוראת הרבנים.
מה המשאלה שלך?
הזוכים בהגרלת זוכים הקודמת, פורים תשפ"ד:
משפחת מילר
נופש זוגי מפנק
מלון כינורות
ועוד...
הש+נ+ה זו ת+היה המ+שאל+ה שלך!
יש ל+ך סיכוי להיות++ ברש++ימ+ת הזוכים+!!
למה כולם בפנים?
הגעת עד לכאן ועדיין בהתלבטות?
זכות++ך!
אבל זוכים אמיתיים
תורמים לבית הכנסת וכבר זוכים
בכרטיס מצוין לשנה טובה ומתוקה
וממש באותו מחיר
גם נכנסים להגרלות על סדרת פרסים מפנקת מהמשאלות
לסיכום:
- ההגרלה הגדולה תתקיים אי"ה במוצאי זאת חנוכה תשפ"ו. הגרלת הביניים
תתקיים אי"ה באסרו חג סוכות תשפ"ו.
- ההגרלה בפיקוח הרה"ג ר' יעקב לנדו רב ביה"כ ורב הכשרות גלאט הון.
והוא הבורר המוסכם בין הצדדים.
- הפרסים - בהגרלת הביניים: שייט קייאקים, חנוכיה מכסף טהור, נופש זוגי במלון כינורות. בהגרלה הגדולה: 50,000 ש"ח מזומן, פאה חדשה, רכב שכור לכל הפסח, נופש זוגי בסופ"ש במלון כינורות, ושייקר חשמלי.
בהגרלה יוגרלו כ 10,000 כרטיסים.
- ברכישת 10 כרטיסים ומעלה תוכלו להכניס שם לתפילה מיוחדת ע"י רבן של
ישראל מרן הגר"ד לנדו שליט"א ואצל ראש הישיבה מרן הגרמ"ה הירש
שליט"א בחנוכה תשפ"ו.
משאל+ות++ יכול+ות להפוך למ+ציאות – רק אם את++ם בפנ+ים!
